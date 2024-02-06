تخريج الدفعة الخامسة من منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية «برنامج النخبة»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، بتخريج الدفعة الخامسة من منتسبي هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بعد نجاحهم بإكمال تدريبهم المكثف الذي استمر عدة أشهر في التكنولوجيات المتقدمة المستدامة وبناء المعارف الأساسية والمهارات العملية في مجالات الروبوتات والأنظمة الذكية والاتصالات والبيئة والطاقة.

وشهد حفل التخريج حضور العميد خليفة حمد خليفة الكعبي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والسير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة، والعديد من الشخصيات البارزة من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وقيادة جامعة خليفة، إضافة لعدد من المسؤولين والضيوف.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: «تفخر جامعة خليفة بتخريج دفعة جديدة من منتسبي هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ونبارك لهم نجاحهم وإنجازاتهم، حيث يعكس حفل التخريج هذا وبرنامج النخبة عمق الشراكات بين جامعة خليفة والهيئة في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية. وفي هذا الإطار، ستسهم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في تطبيق الحلول التقنية والنظرية والعملية بشكل فعّال وفقاً لأحدث التكنولوجيات بما يعود بالفائدة على دول الإمارات والمجتمع بشكل عام». أطلقت جامعة خليفة برنامج النخبة المتميّز بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في عام 2019، ويتوقع أن تسهم جهودهم في دعم عمليات صنع القرار وتعزيز كفاءة الأداء في قطاع الدفاع في دولة الإمارات. وخلال فترة البرنامج، أكمل المنتسبون دوراتهم التدريبية والمشاريع البحثية والمهام الموكلة إليهم ليتمكنوا بذلك من تحقيق هدف مزدوج وهو تطوير المعرفة التقنية وتنفيذ مهام البحث والتطوير. وأسهم منتسبو برنامج هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بدعم من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في جامعة خليفة، في إيجاد حلول مستدامة للتحديات البيئية والمجتمعية الملحة من خلال مشاريعهم المبتكرة التي تشمل مشروعاً يعتمد على الاستفادة من الحرارة المهدورة ومشروعاً آخر يعتمد على السلالات الأصلية للقمح لإنتاج الغذاء المستدام، إضافة إلى مشروع الخوارزميات القائمة على الكم لفيزياء المفاعلات النووية ومشروع تحليل البيانات متعددة الوسائط .

وطور الخريجون نموذجاً أولياً لتكنولوجيا قمر صناعي يمتلك 6 وحدات وأغشية ذكية لمعالجة المياه.