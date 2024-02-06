«دبي العطاء» تحصد إشادة عالمية لإنجازاتها في مجال تحويل التعليم

دبي (الاتحاد)

حصلت «دبي العطاء»، وهي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة، على إشادة عالمية لجهودها في عام 2023، حيث أثنى قادة التعليم من جميع أنحاء العالم على المؤسسة، لتوليها دوراً رائداً في قيادة الجهود الرامية إلى إحداث تحويل في التعليم على الصعيد العالمي، وهو ما من شأنه أن يعود بالنفع على مليارات المتعلمين.

وحققت دبي العطاء إنجازاً مهماً في عام 2023 مستفيدة من خبرتها الممتدة على مدى 16 عاماً وشراكاتها طويلة الأمد مع الأطراف الفاعلة العالمية في قطاع التعليم، وذلك لتشكيل مسارات جديدة في مجال التعليم. وعلى مدار عام 2023، قامت «دبي العطاء» بتوجيه مشاركاتها ومبادراتها بشكل استراتيجي نحو تعزيز تحويل التعليم العالمي، وإطلاق العنان لإمكانات كل طفل وشاب من أجل مستقبل مستدام ومزدهر.

وبالنظر إلى إنجازاتها في عام 2023، شهدت «دبي العطاء» توسيع نطاق تأثيرها الإيجابي على حياة الملايين، من خلال توفير فرص الحصول على التعليم السليم، وتمكين الأطفال والشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم على أعلى مستوى. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية مؤسس «دبي العطاء» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإيمانه بأن جميع الأطفال لهم الحق في الحصول على التعليم السليم، وتمكين الشباب من خلال تنمية المهارات، وبما يتماشى أيضاً مع سياسة دولة الإمارات للمساعدات الخارجية للحد من الفقر ومساعدة المحرومين.

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «دبي العطاء»: «بينما ننظر إلى إنجازاتنا التي حققناها في عام 2023، فإننا نعتز بالتزامنا الاستراتيجي بتحويل التعليم العالمي. كانت مبادراتنا موجهة نحو دفع عجلة تحويل التعليم العالمي، وتمكين البلدان من تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التنمية البشرية الرئيسة. ويعد الدعم الهائل من الأطراف العالمية الفاعلة في التعليم، إلى جانب التعاون مع القطاعات الأخرى حافزاً قوياً لتحقيق طموحاتنا، بينما نسعى جاهدين للبحث عن حلول مبتكرة وشراكات مؤثرة ونتائج مسرعة للأطفال والشباب».

وحققت «دبي العطاء» إنجازاً تاريخياً في الدورة الثانية من قمة «ريوايرد»، وذلك من خلال وضع التعليم في مقدمة أجندة المناخ في مؤتمر الأطراف (COP28). كما أعلنت انطلاق قمة ريوايرد كمنصة عالمية مستقلة قائمة بذاتها يقودها مجلس إدارة عالمي.

وقالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: «يسعدنا أن نرى أن موضوعات قمة ريوايرد الثانية تتماشى بسلاسة مع مبدأ أجندة التعليم التحويلية التي وضعها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تؤكد على التعلم مدى الحياة، وتوفير الوظائف الخضراء، وزيادة التمويل، ومرونة أنظمة التعليم، واتباع نهج يركز على الإنسان». ونوه معالي جوردون براون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتعليم العالمي ورئيس وزراء المملكة المتحدة السابق بمساهمات «دبي العطاء» الملحوظة في الارتقاء بالتعليم على الصعيد العالمي، قائلاً: «تؤدي (دبي العطاء) دوراً حاسماً في تعزيز قضية التعليم من خلال قمة ريوايرد، ويعود الفضل لدبي العطاء، حيث إنها تهتم على الصعيد العالمي بمعالجة الصلة بين تغير المناخ الذي نواجهه والحرمان من الفرص التعليمية. كما أثني على المساعي النبيلة لدبي العطاء عبر قمة (ريوايرد) المرموقة، وذلك من خلال تنظيم الدورة الثانية لهذه القمة لجعل فرص الأطفال محور اهتمامنا، والتأكد من أن التغير المناخي لا يؤدي إلى حرمان الأطفال من حقوقهم».

كما أعلنت «دبي العطاء» عن «مسرع حلول التعليم العالمي» بالشراكة مع مؤسسة الآغا خان، وبدعم استراتيجي من المركز العالمي للتكيف. وفي مرحلته الأولى، سيعمل المسرع على تحويل أنظمة التعليم لعشرات الملايين من الأشخاص في 10 بلدان، بما في ذلك أفغانستان والبرازيل والهند وكينيا وجمهورية قيرغيزستان وباكستان والبرتغال وطاجيكستان وتنزانيا وأوغندا.

وقال مايكل كوكر، المدير العام لمؤسسة الآغا خان: «لقد ألهمتنا رؤية مسرع حلول التعليم العالمي للاعتراف وتحفيز الطاقة الجماعية والحكمة للمتعلمين والمعلمين والمجتمعات والشباب والحكومات ومنظمات المجتمع المدني لمعالجة التحديات التعليمية الأكثر إلحاحا في عصرنا هذا، وذلك من خلال نهج أكثر شمولاً وتسريعاً. ومن خلال «مسرع حلول التعليم العالمي»، وشراكتنا المستمرة مع دبي العطاء، نحن على استعداد للمشاركة في تشكيل مسارات جديدة لتحويل التعليم عبر المدارس والأنظمة والمجتمعات بهدف تحقيق نتائج مفيدة للبشرية والكوكب بحلول عام 2030 وما بعده».

وفي عام 2023، قامت دبي العطاء بتوسيع محفظتها البرامجية من خلال إطلاق برامج إضافية، ليصل إجمالي عدد البرامج التعليمية إلى 243 برنامجاً، ما سمح للمؤسسة بتوسيع نطاق تأثيرها إلى أكثر من 24 مليون مستفيد في 60 بلداً حتى الآن.

واستضافت «دبي العطاء» 6 دورات من مبادرة التطوع في الإمارات خلال عام 2023، حيث شارك فيها أكثر من 4.900 متطوع، يمثلون مختلف الفئات العمرية والجنسيات.