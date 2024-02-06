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علوم الدار

منتدى الاقتصادات الناشئة في القمة العالمية للحكومات يستكشف فرص النمو المستقبلية

منتدى الاقتصادات الناشئة في القمة العالمية للحكومات يستكشف فرص النمو المستقبلية
7 فبراير 2024 01:28

دبي (الاتحاد)

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يستشرف منتدى الاقتصادات الناشئة الذي ينظم ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات 2024، مستقبل الاقتصادات الناشئة وفرص النمو المستقبلية والاستراتيجيات الناجحة في صناعة السياسات الاقتصادية، والاستثمار في التكنولوجيا، والآثار المتوقعة للذكاء الاصطناعي والمتغيرات الجيوسياسية على مستقبل الاقتصادات الناشئة، كما يستعرض أبرز استراتيجيات الاستثمار المستدام في الأسواق الناشئة، وقصص النجاح في هذا القطاع الحيوي. ويشارك في المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين ومستشرفي المستقبل، ورواد الأعمال والقطاع الخاص، وتنظمه القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع منتدى الهند العالمي، ضمن فعاليات القمة التي تعقد في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالي.
ويشهد المنتدى عقد اجتماع طاولة مستديرة بعنوان «استكشاف فرص النمو، دروس من الاقتصادات الناشئة الناجحة»، تجمع بين الخبراء والقادة لمناقشة استراتيجيات النمو الناجحة في الاقتصادات الناشئة.

الاقتصادات الناشئة
الإمارات
دبي
القمة العالمية للحكومات
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