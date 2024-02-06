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القمة العالمية للحكومات.. استشراف دور التكنولوجيا في تطوير النماذج المستقبلية لتقديم الخدمات

القمة العالمية للحكومات.. استشراف دور التكنولوجيا في تطوير النماذج المستقبلية لتقديم الخدمات
7 فبراير 2024 01:28

دبي (الاتحاد)
يستشرف منتدى الخدمات الحكومية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، دور التكنولوجيا في تطوير النماذج المستقبلية لتقديم الخدمات، ويبحث تصميم خدمات محورها الإنسان، ورحلة التحول الرقمي، وآليات توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، في جلسات حوارية وتفاعلية تشهد مشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء ورواد الأعمال.
يشارك في المنتدى مئات المسؤولين الحكوميين والخبراء ومستشرفي المستقبل.
ويهدف المنتدى لاستشراف مستقبل الخدمات الحكومية، من خلال بحث التوجهات الجديدة والتحديات المستقبلية التي تواجه الحكومات، والفرص الكبرى التي توفرها التكنولوجيا المتقدمة لتطوير الجيل الجديد من خدمات المستقبل.

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وأكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أن منتدى الخدمات الحكومية الذي ينظم في دورته السادسة ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات، يمثل منصة للتعاون والشراكات الدولية الهادفة لتبادل المعرفة والخبرات.

الإمارات
التكنولوجيا
القمة العالمية للحكومات
محمد بن طليعة
دبي
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