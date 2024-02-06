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علوم الدار

سيف بن زايد يطلق ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات

سيف بن زايد يطلق ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات
6 فبراير 2024 20:51

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات.

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وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحصين المجتمع وتحقيق معايير عليا من الأمن والسلامة، أطلقنا ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات، الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون المؤسسي، وتحفيز منظومة عملٍ موحدة ترسخ العقيدة المؤسسية التكاملية في تحقيق الأهداف الوطنية بكفاءة عالية، وذلك خلال اجتماع مجلس مكافحة المخدرات، بمشاركة جميع الأعضاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركاء المعنيين، حيث تم تفعيل الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 - 2026) من أجل مجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
الإمارات
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