«حكماء المسلمين» يهنِّئ الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية 2024

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ مجلس حكماء المسلمين، المكرَّمين بحائزة زايد للأخوة الإنسانية في دورتها لعام 2024، مشيداً بجهودهم الرائدة وما قدَّموه من نماذج ملهمةٍ في تعزيز الإخاء والتعايش الإنساني.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن تقديره لجهود كلٍّ من جمعيتي «نهضة العلماء والمحمدية»، أكبر منظمتين إسلاميتين في إندونيسيا، الذين استطاعوا خلال سنوات عملهم التي بلغت نحو 100 عام أن يخدموا وطنهم وشعبهم ومنطقتهم في جنوب شرق آسيا، حيث وصل عدد أعضاء المنظمتين إلى أكثر من 190 مليون شخص، بالإضافة إلى جهودهما الإنسانية القيمة ومساعيهما لنشر السلام، وتحسين حياة عدد كبير من الإندونيسيين والفئات المجتمعية الضعيفة في جميع أنحاء العالم من خلال إنشاء المؤسسات التَّعليمية والمستشفيات ومشاريع التَّخفيف من حدة الفقر.

كما أعرب عن تقديره أيضًا لجرَّاح القلب العالمي الشهير السير البروفيسور مجدي يعقوب، لجهوده في تمكين الرعاية الطبية لإنقاذ حياة مَن هم في أمسِّ الحاجة إليها، بما في ذلك الفئات المجتمعية الأضعف، وبخاصة الأطفال، وكذلك نيللي ليون كوريا، أحد مؤسسي مؤسسة «المرأة الصامدة» في تشيلي، لجهودها في تقديم الدَّعم الشامل للسيدات السجينات، وذلك اعتباراً من فترة وجودهنَّ في السجن وحتى مرور عام على إطلاق سراحهنَّ حتى يتمكَّن من بناء حياة جديدة والاندماج مجدداً في مجتمعاتهنَّ.

وأكد المجلس أن جائزة زايد للأخوة الإنسانية بما تتمتع به من استقلاليَّة وحيادية كبيرة نجحت خلال الأعوام الخمس الماضية في تشجيع الأفراد والمؤسَّسات ممَّن يقومون بجهود ملموسة من أجل تحقيق القيم الإنسانية السامية التي نصَّت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي عام 2019.

وتمنى المجلس في معرض تهنئته للفائزين الاستمرار في مسيرة الأخوة الإنسانية وتعزيز قيم التعايش المشترك، وأن يمثِّل تكريمهم تشجيعاً وإلهاماً للمزيد من الأفراد والمؤسسات حول العالم للعمل، من أجل نشر قيم الخير والسَّلام والمحبَّة والإخاء.