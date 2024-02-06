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علوم الدار

شراكة معرفية بين «دبي للتميز الحكومي» و«محمد بن راشد للإدارة»

شراكة معرفية بين «دبي للتميز الحكومي» و«محمد بن راشد للإدارة»
7 فبراير 2024 01:29

دبي (وام)

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وقّع برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة معرفية نوعية، وتحقق تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لمواصلة الارتقاء بمعايير التميّز الحكومي وكفاءة الإدارة الحكومية في عمليات وخدمات حكومة دبي، وتدعم ريادة دبي نموذجاً عالمياً للتميز والكفاءة في العمل الحكومي والإدارة الحكومية.
ويأتي التوقيع، بالتزامن مع انطلاق الدورة التقييمية لبرنامج دبي للتميز الحكومي، والتي تستند إلى المنظومة المحدثة للتميز الحكومي، وتركز على محاور ثلاثة هي تمكين الكفاءات، والأثر المجتمعي، والجاهزية للمستقبل.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فيما وقعها كل من الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور هزاع خلفان النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبراج الإمارات. 
وقال الدكتور علي بن سباع المري، بهذه المناسبة، إن التعاون مع برنامج دبي للتميز الحكومي، هو فرصة لشراكة مثمرة للجانبين، بالنظر إلى ما حققه البرنامج من إنجازات طوال 20 عاماً.

برنامج دبي للتميز الحكومي
دبي
الإمارات
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
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