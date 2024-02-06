الأربعاء 7 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمام محمد بن راشد.. قضاة في محاكم دبي وعضو في النيابة العامة يؤدون اليمين القانونية

أمام محمد بن راشد.. قضاة في محاكم دبي وعضو في النيابة العامة يؤدون اليمين القانونية
6 فبراير 2024 22:46

 أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أدى 18 من أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي في محاكم دبي وعضو في النيابة العامة اليمين القانونية، اليوم (الثلاثاء)، في مجلس الشندغة بدبي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تمنياته لأعضاء السلطة القضائية، بالتوفيق في أداء واجباتهم في خدمة العدالة، داعياً إياهم أن يكونوا مثالاً للنزاهة والمسؤولية، وأن يبذلوا قصارى جهدهم في ترسيخ مفاهيم احترام القانون بما يسهم في ضمان حقوق جميع أفراد المجتمع مع الحفاظ على الضوابط التي تضمن للإنسان كرامته وتصون له حقوقه.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يشهد تخريج الدورة الـ48 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات

من جانبهم أعرب القضاة وعضو النيابة عن بالغ الشكر والامتنان للثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مؤكدين التزامهم بتوجيهات سموه في تحمل مسؤولية إعلاء القانون وترسيخ مبادئ العدالة.
حضر مراسم أداء اليمين القانونية، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي.

المصدر: وام
محمد بن راشد
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
حاكم الشارقة
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء
اليوم 16:06
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
الرياضة
رؤية فنية: منتخب الأردن عطل قوة «شمشون» بالخداع «التكتيكي»
اليوم 16:00
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد تخريج الدورة الـ48 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية
اليوم 15:58
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية تشارك في القمة العالمية للحكومات
اليوم 15:46
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
الرياضة
خريج مدرسة ريال مدريد يتحدى «الملكي»!
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©