منصور بن محمد يفتتح «إيدك دبي 2024»

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، أمس، فعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2024» والذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكبر الأسماء العالمية في مجال طب الأسنان وصحة الفم، ويضم المعرض هذا العام 5328 علامة تجارية تقدّمها 3924 شركة عالمية مختصة في تكنولوجيا ومستلزمات العناية بصحة الفم والأسنان.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد بجولة في أنحاء المعرض رافقه خلالها سعادة عوض الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، والسفير الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة مجلس التعاون الخليجي، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض إيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، وعدد من رؤساء الوفود ورؤساء الجمعيات والمنظمات والهيئات العلمية والأكاديمية المشاركة.

وزار سموّه خلال الجولة عدداً من الأجنحة الدولية ومنصّات الشركات العالمية والجهات الصحية الطبية المشاركة، حيث حرص سموه على تبادل الحديث مع عدد من العارضين والقائمين على كبريات الشركات المشاركة من حول العالم، واطلع منهم على أبرز ما يقدمونه من حلول وتقنيات ومنتجات وآخر المستجدات في مجال طب الأسنان وصحة الفم.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مثل هذه المؤتمرات والمعارض العلمية، كونها تسهم بدور كبير في تبادل الخبرات والمعارف وإتاحة مجال أرحب لعقد الشراكات التي من شأنها خدمة الإنسان وإمداده بمزيد من الحلول التي تسهم في تحسين نوعية حياته، لافتاً إلى دور دبي المحوري في هذا السياق كمركز رئيس لتنظيم واستضافة الفعاليات الكبرى من مؤتمرات ومعارض تحظى بمشاركة عالمية واسعة النطاق، وفي شتى المجالات ومنها المجال الصحي.

ويشهد مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2024»، الحدث العالمي الأكبر من نوعه في المنطقة، حضور أكثر من 66 ألف زائر ومشارك من 155 دولة، ويضم 157 جلسة علمية، و25 ورشة عمل، إضافة إلى مشاركة دول بأجنحة رسمية في المؤتمر وتشمل البرازيل وسويسرا وألمانيا، وتركيا وكوريا الجنوبيّة، الصين، وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، أوكرانيا والولايات المتحدة الأميركيّة إذ تمثل المشاركة الدولية نسبة 88 بالمئة من إجمالي المشاركات في الحدث.

وفي هذه المناسبة، قال السفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض إيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان: «مع استمرار النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، والذي جعلها واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسيّة وتنوّعاً في المنطقة والعالم، نسعى من خلال مؤتمر ومعرض «إيدك دبي» لتعزيز القطاع الصحي لاسيما ما يتعلق منه بصحة الفم والأسنان. وعلاوة على أثره العلمي، يسهم إيدك دبي في تنشيط قطاعات حيوية تشمل قطاع المؤتمرات والمعارض والفعاليات وقطاع السياحة والتجزئة وقطاع الفنادق والترفيه نظراً للعدد الكبير من المشاركين في إيدك دبي القادمين من خارج الدولة ممن يجدون في هذا الملتقى العالمي فرصة مثالية لتنمية المهارات العلمية واكتساب المعرفة وعقد الصفقات المربحة إضافة إلى الاستمتاع بما تتيحه إمارة دبي من الأنشطة والفعاليات المتنوعة».

ويشمل المؤتمر جلسات علمية متخصصة عدة ستضم نحو 155 متحدثاً وخبيراً، بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة، كما سيشهد الحدث تقديم الملصقات العلمية والمسابقات الطلابية التي تسلط الضوء على آخر الدراسات والأبحاث العلمية.