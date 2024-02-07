عبدالله بن زايد يستقبل رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري وفريق مركز محمد بن راشد للفضاء

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، اليوم، رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب، ورائد الفضاء هزاع المنصوري، وفريق مهمة "طموح زايد 2" من مركز محمد بن راشد للفضاء، بقيادة سالم حميد المري، مدير عام المركز.

وأشاد سموه خلال اللقاء، بالإنجازات الرائدة التي حققها رواد الفضاء وفريق مركز محمد بن راشد للفضاء، لافتًا سموه إلى أن جهودهم ساهمت بشكل كبير في تعزيز مسيرة الابتكار العلمي والتقدم التكنولوجي في الدولة، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للتنمية والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

كما أشاد سموه بالقيادة الاستراتيجية لمركز محمد بن راشد للفضاء، والخبرات القيمة المكتسبة من مهمات رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، مسلطاً الضوء على الدور الذي يلعبه استكشاف الفضاء في إلهام الأجيال القادمة من العلماء والباحثين في الدولة.

وفي لفتة ترمز إلى نجاح مهمة "طموح زايد 2" والتزام دولة الإمارات باستكشاف آفاق جديدة، قدم الفريق إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، شعار وزارة الخارجية، والذي حمله معالي الدكتور سلطان النيادي خلال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب إلى محطة الفضاء الدولية.

وحول اللقاء مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: "ممتنون لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على استقباله لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء، ودعمه الدائم لمساعينا في مجال استكشاف الفضاء. هذا اللقاء سيكون بمثابة حافز لفريقنا على مواصلة العمل وتعزيز المساهمة في مجتمع الفضاء العالمي. نحن ملتزمون بمواصلة جهودنا، ونستمد إلهامنا من رؤية القيادة في تعزيز ثقافة التميز والابتكار في علوم الفضاء".