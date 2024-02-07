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«الخارجية» توفر تصديقها الرقمي لشهادات الميلاد والوفاة الرقمية عبر المنصات الإلكترونية للشركاء

«الخارجية» توفر تصديقها الرقمي لشهادات الميلاد والوفاة الرقمية عبر المنصات الإلكترونية للشركاء
7 فبراير 2024 14:14

أعلنت وزارة الخارجية إنجاز الربط الإلكتروني لخدمة تصديق المستندات التي تقدمها، مع خدمات شهادات الميلاد والوفاة الرقمية الصادرة عن وزارة الصحة وتنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبحيث يتمكن المتعامل من الحصول على 3 معاملات حكومية عبر إجراء واحد ومن خلال نافذة إلكترونية موحدة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الربط أدى إلى إلغاء إجراءين حكوميين. وتتوافق هذه المبادرة الرائدة، التي تعد الأولى من نوعها عالمياً، مع رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل رقمي استباقي وشامل، وتلبي أهداف برنامج «صفر بيروقراطية حكومية» (ZGB) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.


وبموجب الربط الإلكتروني لخدمة التصديق الرقمي، يمكن للمتعاملين الذين يتقدّمون للحصول على أي من خدمتي «شهادات الميلاد» أو«شهادات الوفاة» الرقمية التي يصدرها القطاع الصحي، اختيار تصديق وزارة الخارجية خلال عملية إصدارهم الشهادات، وبحيث يتمكنون من الحصول على خدمة حكومية متكاملة دون الحاجة إلى زيارة مواقع تقديم الخدمة في الجهات المعنية، مع تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات معتمدةً أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية من خلال استخدام الممكنات الحكومية للربط مع الجهات المعنية.

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المصدر: وام
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