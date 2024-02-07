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محمد بن راشد: كلية زايد الثاني العسكرية مصنع من مصانع الرجال في الدولة

محمد بن راشد: كلية زايد الثاني العسكرية مصنع من مصانع الرجال في الدولة
7 فبراير 2024 14:42

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، حفل تخريج الدورة الـ 48 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية، وذلك بمقر الكلية في مدينة العين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"أثناء حفل تخريج مجموعة من المرشحين الضباط من كلية زايد الثاني العسكرية .. مصنع من مصانع الرجال في دولة الإمارات العربية المتحدة . يدٌ تبني .. ويدٌ تحمي .. حفظ الله دولتنا وشعبنا .. وأدام أمننا واستقرارنا".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
كلية زايد الثاني العسكرية
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