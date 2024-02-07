من خلال "الفارس الشهم 3.. الإمارات تواصل جهودها لإغاثة سكان قطاع غزة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3 " التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم الشعب الفلسطيني.

وبلغ عدد الشاحنات التابعة للهلال الأحمر الإماراتي التي دخلت إلى القطاع يوم الإثنين الماضي، 29 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والطبية.

وتم استكمال إقامة مراكز لإيواء النازحين في رفح، وتركيب 36 كشاف إنارة بالطاقة الشمسية لهذه المراكز بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

كما تم توزيع 18014 قطعة من كسوة الشتاء، لمساعدة الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الأوضاع في القطاع، على مواجهة البرد القارس خلال فصل الشتاء، والعمل على رفع معاناتهم.

وتم توزيع حوالي 11200 وجبة على 44800 مستفيد ضمن مشروع "تكية الخير"، إضافة إلى توزيع 16610 حزم خبز على 16610 من المستفيدين ضمن مشروع الخبز المدعم.

وكانت دولة الإمارات قد دشنت 6 محطات تحلية مياه في منطقة رفح المصرية، بهدف تزويد قطاع غزة باحتياجاته من مياه الشرب، نظراً لما تعانيه البنية التحتية للمياه في القطاع، ولتلبية احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، إذ تعمل المحطات على تحلية نحو 1.2 مليون غالون يومياً، ويتم ضخها عبر أنابيب تمتد إلى داخل غزة، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.