شخبوط بن نهيان يستقبل الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، معالي لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وبحث معها عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب معاليه، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، عن التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز التعاون الفرنكفوني متعدد الأطراف في مختلف المجالات.

واستعرضت معاليها علاقات التعاون الثنائي بين الدولة والمنظمة الدولية للفرنكوفونية وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف الأصعدة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر والآراء في مختلف القضايا الإقليمية.