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ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. دخول قافلة مساعدات إنسانية إماراتية إلى غزة

أرشيفية
7 فبراير 2024 17:57

أعلنت عملية «الفارس الشهم 3» عن دخول 10 سيارات إسعاف مجهزة بكافة المعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية وذلك ضمن جهود الدولة في دعم متطلبات القطاع الصحي في غزة .
وتأتي هذه المبادرة السريعة نتيجة الحاجة الماسة لسيارات الإسعاف بعد تضرر معظم السيارات العاملة في القطاع لنقل الجرحى والمصابين من سكان غزة.
وستخدم هذه السيارات المستشفى الميداني الإماراتي وغيرها من المنشآت الصحية للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة التي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

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وقد بلغت المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال عملية "الفارس الشهم 3" أكثر من 10575 طنا، وجرى إرسال 435 شاحنة برية وحمولة سفينة، و 154 طائرة شحن.. وبلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني في المنطقة داخل غزة 3902 حالة ، كما أنشأت دولة الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف غالون يوميا يستفيد منها سكان غرة مباشرة.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
الإمارات
قطاع غزة
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