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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
7 فبراير 2024 18:15

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق خاصةُ جنوباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر.

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. الموج في الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً في العمق.. ويحدث المد الأول عند الساعة 01:51 والجزر الأول عند الساعة 19:03 والجزر الثاني عند الساعة 05:30.

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في بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 07:37 والمد الثاني عند الساعة 21:38 والجزر الأول عند الساعة 14:32 والجزر الثاني عند الساعة 03:28.

المصدر: وام
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