الإعلان عن تأسيس منتدى نادي طب أسنان الأطفال الإماراتي ضمن "إيدك دبي 2024"

تتواصل فعاليات الدورة الـ 28 من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي" أكبر تجمع لأطباء الأسنان والمختصين في المجال في يومه الثاني، حيث شهد الحدث إقبالاً مميزاً من الأطباء العالميين والمختصين حول العالم بمركز دبي التجاري العالمي.

ونظم نادي الإمارات لطب أسنان الأطفال جلسة حوارية لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع، بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب أسنان الأطفال والأكاديمية الأميركية لطب أسنان الأطفال، كما تم الإعلان عن تأسيس منتدى نادي طب أسنان الأطفال الإماراتي ضمن فعاليات "إيدك دبي 2024" ، وأدرج التحالف برنامجاً شاملاً يعالج القضايا الملحة في طب أسنان الأطفال.

وسلط المنتدى الضوء على "التحديات المرتبطة بعلاج أسنان الأطفال المعرضين للخطر طبيًا" والتحديات الطبية والحالات التي ينطوي عليها علاج الأطفال الذين يعانون من حالات طبية خاصة، فضلاً عن موضوع "سد الفجوات بين الأسنان".

ويشهد مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2024"، حضور أكثر من 66 ألف زائر ومشارك من 155 دولة، ويضم 157 جلسة علمية، و25 ورشة عمل، إضافة إلى مشاركة أجنحة لدول البرازيل وسويسرا وألمانيا، وتركيا وكوريا الجنوبيّة، والصين، وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وأوكرانيا والولايات المتحدة الأميركيّة حيث تمثل المشاركة الدولية نسبة 88 % من إجمالي المشاركات في الحدث.

وقال السفير الدكتور عبد السلام المدني الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض "إيدك دبي" والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، إن مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض "إيدك دبي" شهد في عامه الـ28 إقبالاً كبيراً من حول العالم، لافتاً إلى أن تلك الدورة ساهمت في تعزيز التحالفات الطبية حول العالم والوصول إلى أساليب جديدة لتشخيص الأمراض وعلاج المرضى ما يوفر لهم أفضل رعاية طبية ممكنة.

فيما شهدت مسابقة طلبة "إيدك دبي" مشاركة العديد من الجامعات وكليات طب الأسنان التي ضمت لأول مرّة جامعة المدينة عجمان، فيما شارك خمسة فرق طلابية من جامعة الكويت، جامعة جورجيا، كلية رأس الخيمة لعلوم طب الأسنان وجامعة حائل؛ والذين تنافسوا على لقب بطل المعرفة بإيدك.

كما شهد اليوم الثاني من "إيدك دبي 2024" عددًا من المحاضرات العلمية حيث تناولت مواضيع رئيسية مثل طب الأسنان الترميمي وإجراءات التجميل للوجه، وتأثير الذكاء الاصطناعي في تقدم طب الأسنان نحو مستقبل متطور، مع تسهيل رحلة علاج المريض بمرونة.

ويأتي مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي" من قبل إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض - عضو في إندكس القابضة، بدعم من هيئة الصحة بدبي، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والاتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة رياض العلم، والأكاديمية العربية لتعليم طب الأسنان المستمر، والجمعية السعودية لطب الأسنان، والجمعية السعودية لتقويم الأسنان، والجمعية السعودية للاستعاضة السنية، والجمعية الدولية لبحوث طب الأسنان، وملتقى نيويورك الكبرى لطب الأسنان، وجمعية "مانيتوبا" لطب الأسنان.