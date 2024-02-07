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بلدية دبي تحصل على الاعتماد الدولي من المعهد العالمي لإدارة الابتكار

بلدية دبي تحصل على الاعتماد الدولي من المعهد العالمي لإدارة الابتكار
7 فبراير 2024 20:01

حصلت بلدية دبي على شهادة الاعتماد الدولي من المعهد العالمي لإدارة الابتكار "GIM Institute"، وذلك تتويجاً لجهودها ونتائجها المتميزة في تعزيز مفاهيم إدارة الابتكار داخل هيكلها التنظيمي، وتعزيز القدرات المعرفية للموظفين وعملية تقديم الأفكار من قبلهم عبر مبادراتها المبتكرة التي أبرزت تكاملاً فكرياً ومعرفياً استراتيجياً يتناسب مع رؤيتها في أن تكون "بلدية رائدة لمدينة عالمية".

ويعكس الاعتماد الذي حصلت عليه البلدية من جهة عالمية في مجال الابتكار، الأساس المتين لمنظومة إدارة الابتكار والمعرفة داخل الهيكل التنظيمي للبلدية، مُدعّماً بالموارد البشرية والفكرية، والإرشادات الشاملة للمعرفة والابتكار، إضافةً إلى الخطط التي تخدم المحاور الاستراتيجية لعملها.

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وحققت بلدية دبي نتائج إيجابية ملموسة، بعد جهودها المتكاملة والمتواصلة لتعزيز استراتيجيات الابتكار والمعرفة لديها، واتباع عمليات متعددة منها تطوير المقاييس والمعايير، وإرشادات البحث والتطوير، وسياسة الملكية الفكرية، إضافةً إلى التركيز على القدرات الداخلية والشراكات الخارجية للاستفادة من فرص الأعمال الجديدة في المستقبل.

وأظهرت بلدية دبي بعد تقييم استراتيجيتها الابتكارية وقدراتها مستوياتٍ عالية ومنضبطة وداعمة للابتكار، أثرت إيجاباً على مختلف مستوياتها التنظيمية، وحققت تقدماً ملحوظاً في مجال الابتكار من خلال أنظمة المكافآت المحدثة والمؤشرات الرئيسية المتناسقة، والتركيز على الملكية الفكرية.

المصدر: وام
بلدية دبي
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