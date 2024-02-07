"كليفلاند كلينك أبوظبي" يحصل على اعتماد جمعية السكتة الدماغية الأميركية

حصل مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، جزء من شبكة" M42"، على اعتماد مركز السكتة الدماغية الشامل من جمعية السكتة الدماغية الأميركية أحد أقسام جمعية القلب الأميركية.

يأتي هذا الاعتماد المرموق ليتوج النجاح المتواصل للمستشفى بعد حصول معهد الأعصاب على اعتماد مركز التميز للسكتة الدماغية من دائرة الصحة - أبوظبي في عام 2023 ما يؤكد التزامه المتواصل بتبني أرقى المعايير وحرصه المطلق على توفير الرعاية الشاملة للسكتة الدماغية تزامناً مع تقديم أفضل المخرجات العلاجية للمرضى.

ويعتبر اعتماد مركز السكتة الدماغية الشامل، أحد أرفع الشهادات المقدمة للمستشفيات إذ يجسد قدرتها على تقديم الرعاية المعقدة لمرضى السكتة الدماغية فيما يؤكد حصول مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" عليها على إمكاناته العالية في تقديمه برنامج طب الأمراض الوعائية العصبية ومركز علاج السكتة الدماغية.

ويعكس هذا الإنجاز، سعي المستشفى المستمر لتقديم أفضل مستويات الرعاية وفقاً لأرقى المعايير وبشكل يلبي شتى احتياجات المرضى بما يشمل التصوير المتقدم وإمكانات العلاج السباقة مع توافر خدماته العلاجية المتخصصة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع فضلاً عن مشاركته المستمرة في نشاطات البحوث وتنظيمه لدورات التدريب المهني الفريدة وتوفيره لفرص التعليم المثمرة للأطباء لتحسين مستويات رعاية مرضى السكتة الدماغية.

وقال الدكتور فلوريان روزر رئيس معهد الأعصاب في مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، في تصريح اليوم، "تمثل السكتة الدماغية عبئاً كبيراً يثقل كاهل قطاع الرعاية الصحية حول العالم لاسيما في ضوء تصنيفها كثاني الأسباب الرئيسية للوفيات وثالث سبب للإعاقة؛ وبالنظر إلى الإحصائيات التي ترجح إصابة شخص من أصل كل أربعة أشخاص بالسكتة الدماغية في مرحلة ما من حياته؛ ونلتزم في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بتقديم رعاية عالمية المستوى لأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الأعصاب المعقدة ضمن مختلف مسارات الرعاية المرتبطة بها والتي تتضمن طب الطوارئ وعلم أعصاب السكتة الدماغية والتصوير الشعاعي التدخّلي وغيرها.

وأضاف : تساهم منهجيتنا لتقديم الرعاية متعددة التخصصات وفرق الرعاية المتمرسة لدينا وحلولنا التكنولوجية المتطورة في تقليص حاجة سكان دولة الإمارات للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج، وسنواصل تبني الابتكارات ووضع سلامة المرضى والرعاية عالية الجودة على رأس قائمة أولوياتنا.

وتعتبر جمعية القلب الأميركية، إحدى المؤسسات الرائدة عالمياً التي تسعى لتمكين مرضى السكتة الدماغية من عيش حياة مديدة مع التمتع بالصحة والعافية وتستخدم نموذج اعتماد السكتة الدماغية لدعم المستشفيات وتقديم إطار عمل لإدارة سبل تقديم الرعاية عالية الجودة.

وتقوم الجمعية، بوضع معايير محددة وزيادة مستويات الإمتثال للإرشادات العلمية، في حين تحرص على تيسير وصول مرضى السكتة الدماغية إلى الرعاية المطلوبة للحالات الحادة.

ويستند برنامج اعتماد مركز السكتة الدماغية الشامل، على معايير تم تطويرها بشكل مستقل وبإشراف جمعية القلب الأميركية لتكون ثمرة عقود من الخبرات العلمية والسريرية.

وفي عام 2023، قام برنامج طب الأمراض الوعائية العصبية ومركز علاج السكتة الدماغية في "كليفلاند كلينك أبوظبي" بعلاج أكثر من 1100 مريض مع الحفاظ على أرقى مستويات الرعاية، حيث يقدم البرنامج خططاً علاجية محكمة يصممها فريق من الخبراء من تخصصات عدة ويضم أطباء الأعصاب وأخصائيي التدخل العصبي وجراحي أعصاب الأوعية الدموية ومتخصصين من مجالات أخرى.

ويحظى الفريق بدعم تقنيات متطورة على غرار الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين النتائج العلاجية للمرضى وتقديم أفضل الخدمات العلاجية وترسيخ مكانة الإمارة كمركز رائد للرعاية الصحية على مستوى المنطقة.