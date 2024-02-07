سيف بن زايد: الرعاية الكريمة من رئيس الدولة لمبادرة ووترفولز العالمية أثمرت نتائج تجاوزت التوقعات

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمبادرة ووترفولز العالمية، أثمرت نتائج إيجابية ملموسة تجاوزت التوقعات.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «الرعاية الكريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" لمبادرة ووترفولز العالمية، أثمرت نتائج إيجابية ملموسة تجاوزت التوقعات، حيث استفاد في القطاع الصحي 2 مليون شخص من 197 دولة حول العالم، وعُقدت 593 دورة تدريبية علمية بلغت قيمتها نحو 738 مليون درهم، وتم عقد 84 شراكة عالمية مع معاهد أكاديمية وعلمية، وبفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، توسع نطاق "ووترفولز العالمية" ليشمل 14 قطاعاً جديداً».

وأضاف سموه: «إنجازاتٌ نوعية استحقت "جائزة جامعة نيويورك 2024"، نشكر الجامعة العريقة على تقديرها لتلك الجهود العالمية والأكاديمية، متطلعين إلى مواصلة نهج الإمارات السامي في مسيرة العطاء الإنساني الشامل لخير المجتمعات كافة».

الرعاية الكريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" لمبادرة ووترفولز العالمية، أثمرت نتائج إيجابية ملموسة تجاوزت التوقعات، حيث استفاد في القطاع الصحي 2 مليون شخص من 197 دولة حول العالم، وعُقدت 593 دورة تدريبية علمية بلغت قيمتها نحو 738 مليون درهم، وتم… pic.twitter.com/FD30FALsuY — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) February 7, 2024