جامعة الإمارات تستضيف عمداء شؤون الطلبة

العين (الاتحاد)

استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة أمس الأول في مدينة دبي، أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة عمداء شؤون الطلبة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور ومشاركة حشدٍ من عمداء ونواب الشؤون الطلابية بجامعات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت الدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة بجامعة الإمارات، رئيس الدورة الحالية للاجتماع أن هذا اللقاء يُشكّل منصة لمواصلة العمل نحو آفاق أوسع وأشمل لدور عمادات شؤون الطلبة الحيوي في تقديم وتوفير الدعم اللازم للأنشطة والفعاليات الطلابية وصقل مهارات الطلبة المتعددة، وتعزيز وتنمية شخصية الطالب الجامعية.