بدء الترشح لجائزة حمدان الإيسيسكو للتطوع

دبي (الاتحاد)

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، بدء التقديم لجائزة حمدان الإيسيسكو للتطوع في مجال تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي لعام 2023 – 2024.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «إننا سعداء بفتح باب التقدم للترشح لجائزة حمدان الإيسسكو للتطوع في مجال تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي لعام 2023 – 2024، والتي تأتي في إطار الشراكة والتعاون بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والتي نهدف من خلالها إلى رصد وتكريم المبادرات والجهات المساهمة في تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي».

ووجّه الدعوة إلى جميع الجهات المستهدفة للمشاركة في الجائزة وتقديم مشروعاتهم، متمنياً لهم التوفيق في مساعيهم من أجل تطوير التعليم، كما أعرب عن شكره وتقديره للقائمين على الجائزة في الإيسيسكو وفي مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية على جهودهم المستمرة في العمل على إنجاح الجائزة في تحقيق أهدافها.