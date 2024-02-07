«السلامة الغذائية» تُعزز خطط الاستجابة للطوارئ

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز استمرارية الأعمال والأمن السيبراني في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تمرين طاولة لاختبار إجراءات التعامل مع متلازمة البقعة البيضاء في الأحياء المائية؛ وذلك لضمان الاستجابة السريعة، من خلال تقييم وتحسين الإجراءات، وتحديد الثغرات والتحديات المشتركة بين القطاعات الداخلية للاستجابة، والسيطرة على الأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية.

ركز التمرين على اختبار كفاءة الإجراءات المتبعة للتعامل مع متلازمة البقعة البيضاء في الأحياء المائية، وتقييم مدى استعداد الإدارات المعنية في «الهيئة» للتعامل مع تفشي المرض، وتحسين إجراءات مكافحة المرض وآليات تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المعنية. ويعتبر هذا التمرين خطوة مهمة في سبيل تعزيز استعداد هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للتعامل مع الأمراض والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية. ووفقاً لسيناريو التمرين، فقد تم افتراض تفشي متلازمة البقعة البيضاء في إحدى مزارع الأحياء المائية في أبوظبي، حيث قام المشاركون بتطبيق إجراءات مكافحة الأوبئة، وتقييم مدى كفاءة هذه الخطط والإجراءات، وتحديد نقاط القوة والضعف. الجدير بالذكر أن متلازمة البقعة البيضاء هي مرض فيروسي خطير يصيب القشريات، خاصة الروبيان، ويسبب موتاً جماعياً للأحياء المائية المصابة به، حيث تصل نسبة الوفيات بين الروبيان المصاب بمتلازمة البقعة البيضاء حوالي 100% خلال أيام قليلة مما يهدد الثروة السمكية، ويستلزم اتباع إجراءات للوقاية والسيطرة عليه، وبالتالي إلحاق خسائر اقتصادية كبيرة بصناعة تربية الروبيان، وأضرار بيئية بالغة الخطورة نتيجة لتسببه في قتل الكائنات الحية الأخرى، وإحداث خلل في النظام البيئي.