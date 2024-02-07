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حملة تنظيف لمواقع البناء والإنشاء في أبوظبي

خلال الحملة (من المصدر)
8 فبراير 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة حملة استهدفت تنظيف المواقع الإنشائية الجديدة في أبوظبي؛ وذلك بهدف الارتقاء بالمظهر العام، والمحافظة على البيئة، وحماية صحة وسلامة العاملين في هذه المواقع، وكذلك صون صحة وسلامة أفراد المجتمع، ضمن إطار المبادرة الموحدة «أم سعيد» التي تعمل عليها دائرة البلديات والنقل، وتفاعلاً مع يوم البيئة الوطني، وتجسيداً لأهدافه.
كما استهدفت الحملة تعزيز الوعي العام لدى الاستشاريين والمقاولين بشأن المحافظة على نظافة وبيئة العمل في المواقع الإنشائية، وحث هذه الكيانات على إزالة الملوثات البيئية، ومخلفات البناء والإنشاء، وحرصت الحملة على إشراك المطورين والاستشاريين والمقاولين في المسؤولية البيئية.
ضمن هذا الإطار، أعربت بلدية مدينة أبوظبي عن ثقتها بإرادة المجتمع، وسعيه إلى تعزيز مسؤوليته تجاه البيئة بشكل عام، وكذلك حثت البلدية جميع الكيانات من استشاريين ومقاولين على توفير أفضل المعايير البيئية في المواقع الإنشائية، والمحافظة على المظهر العام لهذه المواقع ومحيطها الحيوي، واتباع أفضل الممارسات في مجال ترحيل ونقل نفايات ومخلفات البناء، والاهتمام بصحة وسلامة العمال وبيئة عملهم.

الإمارات
بلدية أبوظبي
مواقع البناء
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