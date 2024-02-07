إنارة تجميلية لجسر دلما بأبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي أعمال تركيب الإنارة التجميلية لجسر دلما بشارع سلطان بن زايد الأول «المرور - قرب محطة الحافلات المركزية» باستخدام الإضاءة الذكية والموفرة للطاقة، وللبصمة الكربونية بنسبة 80%. وأكدت البلدية أن تنفيذ المشروع يعتبر جانباً من المشاريع التي تنفذها في إطار تزويد الجسور في أبوظبي بإضاءات مستدامة وذكية تضفي المزيد من التألق والمظهر الحضاري على هذه المرافق الخدمية؛ بهدف إسعاد المجتمع، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز المواصفات الجمالية للمرافق العامة.

وعن ميزات الإنارة المستخدمة، أوضحت البلدية أن وحدات الإنارة المستخدمة هي من نوع LED الصديقة للبيئة، الموفرة للطاقة. كما أنها تمتاز بأنها ذكية وديناميكية ومتعددة الألوان، حيث يمكن التحكم فيها عن بعد بأكثر من 80 نمطاً وسيناريو حسب المناسبات والأعياد والاحتفالات في الدولة.

ويمتاز جسر دلما بالمحافظة على البيئة والغطاء النباتي، حيث عملت البلدية من خلال مشاريع منجزة سابقاً على زيادة الرقعة الخضراء على جوانب الجسر، لإضفاء أبعاد جمالية وبيئية صحية تساهم في تعزيز الصورة المشرقة لمدينة أبوظبي وجودة الحياة فيها.

كما يمتاز الجسر بتعديل مناسيب ميول التربة باتجاه الشارع لتظهر أعمال التجميل الطبيعي لمستخدمي الطريق، ويتضمن الجسر تركيب الحصى الملون بشكل متناسق مع باقي أعمال التجميل.

وتتزين جدران جسر دلما بأعمال الرسومات التجميلية الفنية الجاذبة، التي تعكس ثقافة المجتمع ورقيه وقيمه، وتحاكي عناصر التراث الإماراتي والبيئة والمعالم المحلية من خلال رسومات فنية أنيقة، ذات ألوان زاهية متناسقة، مستمدة من مكونات الحياة الإماراتية.

وتحاكي الرسومات عناصر البيئات المحلية «البحرية، والبرية، والجبلية، والزراعية»، مثل أشجار النخيل والإبل والخيول، بالإضافة إلى تجسيد المعالم القديمة، مثل القلاع والحصون وقباب المساجد، وغيرها من الرسومات القادرة على جلب السعادة إلى أفراد المجتمع.

وتعمل بلدية مدينة أبوظبي على استقطاب وتنفيذ الأفكار الإبداعية الجديدة لتجميل الأماكن العامة بطرق مبتكرة، تساهم في تثقيف أفراد المجتمع، وتحوّل المرافق العامة إلى تحف فنية أنيقة، تتماشى مع المظهر الجمالي الذي تتمتع به أبوظبي، والنهضة العمرانية الحديثة والمتطورة.