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«كلنا شرطة» تنفذ 65 ألف ساعة تطوعية خلال 2023

متطوعو «كلنا شرطة» (من المصدر)
8 فبراير 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذ أعضاء مبادرة «كلنا شرطة» في إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مهام أمنية شرطية وإنسانية في 65.236 ألف ساعة تطوعية خلال عام 2023 شملت 516 فرصة للتطوع، وتضمنت تقديم يد العون والمساعدة لأفراد المجتمع، ودعم المنظومة الأمنية، وتعزيز ثقة الجمهور بالخدمات المقدمة لهم.
وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير قطاع أمن المجتمع، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون مع مختلف شرائح المجتمع وتحقيق المزيد من الإنجازات محلياً ودولياً، عبر تبني استراتيجيات وسياسات وقدرات مؤسسية استباقية ومبتكرة، لافتاً إلى أن عام 2023 شهد العديد من الإنجازات الكبيرة، بفضل متابعة ودعم القيادة الشرطية، ضمن توجهاتها الاستباقية للارتقاء بمستوى الخدمات الشرطية، تعزيزاً لجودة حياة المجتمع. وعقدت المنظومة خلال العام الماضي وضمن إنجازاتها الريادية 7 ورش عصف ذهني حول «المشاورات المجتمعية» للتعرف على التحديات التطويرية، و82 دورة تدريبية استفاد منها 25.332 متطوعاً، تضمنت دورات تأسيسية ودورات تخصصية، من أبرزها دورة الإسعافات الأولية، ودورة إعداد التقارير، ودورة شارع الحس الأمني، ودورة الأزمات والكوارث وإدارة الفرص التطوعية والابتكار في المجال الشرطي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشرطية التخصصية، وعقدت 14 ورشة عمل للمنتسبين بنسبة تنفيذ 100%، وأرسلت 34 همسة تطوعية عبر الوسائل المتاحة استفاد منها أكثر من 652 ألف متطوع، فيما رصدت 7.851 تقريراً مرورياً واجتماعياً وأمنياً، وكرمت 623 من أعضاء كلنا شرطة المتميزين.
ونظمت إدارة الشرطة المجتمعية العديد من المبادرات والمشاريع المتميزة من بينها تصميم العضويات الفخرية، إلى جانب اعتماد ميثاق وتحديث سياسة «كلنا شرطة»، ونشر ثقافة كلنا شرطة في محطات أدنوك ومركز النقل المتكامل، وفتح باب التسجيل لمن هم دون 18 سنة.

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