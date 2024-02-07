شرطة دبي بطلاً للنسخة الخامسة لـ«تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

دبي (الاتحاد)

اكتسح فريقا القيادة العامة لشرطة دبي، صدارة المجموع العام لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، حيث حصد فريق شرطة دبي «B» المركز الأول في المجموع العام بحصوله على 325 نقطة، فيما حل في المركز الثاني فريق شرطة دبي «A» بحصوله على 303 نقاط، فيما حل في المركز الثالث فريق «سردار» كازخستان بحصوله على 302 نقطة.

وفي منافسات اليوم الخامس والأخير التي تعلقت بمنافسات «الموانع»، تمكن فريق دولة رواندا من حصد المركز الأول بعد حصوله 52 نقطة، فيما حل في المركز الثاني فريق «كالكان» من قيرغستان بحصوله على 51 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق أوزبكستان بحصول على 50 نقطة.