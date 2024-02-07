عبدالله المري: تحدي الإمارات للفرق التكتيكية بات وجهة عالمية

دبي (الاتحاد)

اختُتمت أمس في دبي منافسات النسخة الخامسة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، المُقامة في المدينة التدريبية بالروية في دبي، بمشاركة 73 فريقاً من 41 دولة، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وقادة الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.

وشملت منافسات اليوم الخامس تجاوز الفرق لتحدي «الموانع»، والذي يعتبر التحدي الأخير من ضمن 5 تحديات بدأت منافساتها يوم السبت الماضي، ضمن الحدث الأكبر من نوعه عالمياً في مجال المنافسات المُتخصصة بعمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية. وجاء الحدث في إطار الجهود الحثيثة لوزارة الداخلية، وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حيث كان حرص سموه على تنظيم واستضافة هذا التحدي وللسنة الخامسة على التوالي، سبباً رئيساً في نجاح هذه النسخة من المنافسات التي جرت بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، واستهدفت الوقف على جاهزية الفرق الشرطية في دولة الإمارات، وإيجاد المزيد من الفرص لتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف دول العالم.

وأكد معالي الفريق عبد الله خلفية المري، القائد العام لشرطة دبي، أن النجاح اللافت لنسخة هذا العام من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، جاء بفضل دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لشرطة دبي وتحفيزها المستمر على التميز في مختلف مجالات وتخصصات العمل الشرطي والأمني، وتوجيهاتها السديدة بتنظيم الأحداث الدولية رفيعة المستوى تأكيداً لريادة دبي ودولة الإمارات عموماً في شتى مجالات التميز، بما في ذلك مجال العمل الشرطي. وأشار معاليه إلى أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية بات وجهة عالمية لمختلف الفرق التكتيكية والوحدات الخاصة على مستوى العالم للمنافسة فيما بينها من أجل الوصول إلى منصة التتويج، مُبيناً أن التحدي يعتبر فرصة لمختلف الأجهزة الشرطية للاحتكاك مع نظرائهم من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، وتجسيد التعاون وتفعيله بين هذه الأجهزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، إن نجاح النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يتجسّد في ارتفاع عدد الفرق والدول المُشاركة، ومستوى المنافسات العالي والتحضيرات الاستباقية التي أبدتها الفرق كافة، لافتاً إلى أن هذا نجاح هذه النسخة تعزّز بنجاح النسخ الأربع السابقة على مستوى المشاركات الدولية، وعلى مستوى المنافسات بين الوحدات الخاصة والتدخل السريع والفرق التكتيكية من حول العالم.