الخميس 8 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله المري: تحدي الإمارات للفرق التكتيكية بات وجهة عالمية

عبدالله المري
8 فبراير 2024 01:14

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: الإمارات رمز للأمن والأمان والاستقرار
محمد بن راشد: تعزيز التعاون في إعداد الكوادر العسكرية

اختُتمت أمس في دبي منافسات النسخة الخامسة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، المُقامة في المدينة التدريبية بالروية في دبي، بمشاركة 73 فريقاً من 41 دولة، بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وقادة الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.
وشملت منافسات اليوم الخامس تجاوز الفرق لتحدي «الموانع»، والذي يعتبر التحدي الأخير من ضمن 5 تحديات بدأت منافساتها يوم السبت الماضي، ضمن الحدث الأكبر من نوعه عالمياً في مجال المنافسات المُتخصصة بعمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية. وجاء الحدث في إطار الجهود الحثيثة لوزارة الداخلية، وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، حيث كان حرص سموه على تنظيم واستضافة هذا التحدي وللسنة الخامسة على التوالي، سبباً رئيساً في نجاح هذه النسخة من المنافسات التي جرت بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، واستهدفت الوقف على جاهزية الفرق الشرطية في دولة الإمارات، وإيجاد المزيد من الفرص لتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف دول العالم.
وأكد معالي الفريق عبد الله خلفية المري، القائد العام لشرطة دبي، أن النجاح اللافت لنسخة هذا العام من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، جاء بفضل دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لشرطة دبي وتحفيزها المستمر على التميز في مختلف مجالات وتخصصات العمل الشرطي والأمني، وتوجيهاتها السديدة بتنظيم الأحداث الدولية رفيعة المستوى تأكيداً لريادة دبي ودولة الإمارات عموماً في شتى مجالات التميز، بما في ذلك مجال العمل الشرطي. وأشار معاليه إلى أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية بات وجهة عالمية لمختلف الفرق التكتيكية والوحدات الخاصة على مستوى العالم للمنافسة فيما بينها من أجل الوصول إلى منصة التتويج، مُبيناً أن التحدي يعتبر فرصة لمختلف الأجهزة الشرطية للاحتكاك مع نظرائهم من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، وتجسيد التعاون وتفعيله بين هذه الأجهزة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، إن نجاح النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يتجسّد في ارتفاع عدد الفرق والدول المُشاركة، ومستوى المنافسات العالي والتحضيرات الاستباقية التي أبدتها الفرق كافة، لافتاً إلى أن هذا نجاح هذه النسخة تعزّز بنجاح النسخ الأربع السابقة على مستوى المشاركات الدولية، وعلى مستوى المنافسات بين الوحدات الخاصة والتدخل السريع والفرق التكتيكية من حول العالم.

عبدالله المري
تحدي الإمارات للفرق التكتيكية
دبي
شرطة دبي
الإمارات
آخر الأخبار
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليوم.. القاهرة تحتضن جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة
اليوم 01:22
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
الأخبار العالمية
العراق يطالب واشنطن بالعودة إلى المفاوضات لبحث مستقبل «التحالف»
اليوم 01:22
مركز إيواء مؤقت للنازحين في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: «انتشار مقلق» للأمراض في غزة
اليوم 01:22
سفينة أوكرانية محملة بالحبوب في البحر الأسود (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود تصل لمستويات ما قبل الأزمة
اليوم 01:21
تفاقم الظاهرة يضع تونس أمام تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تونس.. تحذيرات من تداعيات استمرار الهجرة غير الشرعية
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©