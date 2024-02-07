في «خليفة الطبية».. نجاح عملية قلب معقدة لشاب ولد بـ«بطين واحد»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

نجح فريق متخصص من الأطباء في مدينة الشيخ خليفة الطبية، التي تديرها شركة أبوظبي للخدمات الصحية - «صحة»، إحدى شركات مجموعة «بيورهيلث»، في إجراء عملية قلب نادرة ومتعددة المراحل لإنقاذ حياة فتى يبلغ من العمر 16 عاماً.

وأنقذت العملية حياة المريض، الذي كان وُلد بـ «بطين واحد»، وهو تشوه خلقي نادر في القلب يتجلى في نقص حاد في نمو إحدى حجيرات ضخ الدم، مما يجعلها عاجزة عن أداء وظيفتها بشكل سليم، ويتطلب ذلك العيب الخلقي المعقد والمهدِد للحياة إجراء عدة عمليات جراحية على مراحل.

وأجرى فريق أطباء وجراحي القلب لدى مدينة الشيخ خليفة الطبية عملية تدخلية في مختبر قسطرة القلب، حيث قاموا بإدخال قسطرة قلبية علاجية تعيد توجيه تدفق الدم جزئياً من الوريد الأجوف العلوي مباشرة إلى الشرايين الرئوية، مما يتيح تدفق المزيد من الدم إلى الرئتين وامتصاص الأكسجين فيهما.

وأحدث ذلك تحسناً ملحوظاً في حالة المريض، مما مهّد الطريق لإجراء الجراحة الثانية المعروفة باسم «عملية فونتان»، والتي تعيد توجيه الدم من الوريد الأجوف السفلي إلى الشرايين الرئوية بشكل مباشر، مما يمكّن البُطين النشط من ضخ الدم المشبع بالأكسجين إلى الجسم. ونتيجة لذلك، بدأ قلب المريض بتأدية وظائفه بصورة أفضل، ليزود الجسم بالدم الغني بالأكسجين.

وقال سعيد الكويتي، الرئيس التنفيذي لـ «صحة»: نعتمد في «صحة» على الخبرات الجراحية عالمية المستوى والمرافق الطبية المتقدمة لتوفير خطط جراحية دقيقة متعددة المراحل. كما نمتلك القدرات اللازمة لإجراء أعقد العمليات الجراحية. وهذا النجاح الذي تحقق يعكس تميزنا الجراحي في «صحة»، والرؤية الاستراتيجية الطموحة لمجموعة «بيورهيلث»، وهو يؤكد أيضاً قدرتنا على الاستفادة من الخبرات والمرافق عالمية المستوى للمساهمة في تحقيق التزام «بيورهيلث» بعلم إطالة العمر، وتنفيذ رسالتنا المتمثلة في توفير الرعاية الصحية المتميزة».

من جانبه، قال د. مجدي عبدالغفور توفيق، استشاري القلب والقسطرة العلاجية في «خليفة الطبية»: إن الشاب الفلبيني قدم إلى عيادة القلب وكان يعاني من أعراض شديدة وتعب وإرهاق وكان ذلك نتيجة لقلة نسبة الأكسجين في الدم، وكان التحدي الأول وأهم خطوة في العلاج، تحديد التشخيص الصحيح لحالته، بعد إجراء موجات صوتية للقلب ومناقشة حالته بالتفصيل مع الفريق الطبي، تقرر عمل قسطرة تشخيصية، وأفادت الموجات الصوتية والقسطرة التشخيصية، في تشخيص حالته المرضية، حيث كان يعاني وضعاً معقداً للقلب، إذ ثبت أنه يعاني وجود بطين واحد بدل الاثنين، هذا ما سبب الازرقاق لديه، والأعراض الأخرى.

وأضاف استشاري القلب والقسطرة العلاجية في «خليفة الطبية»: الخطوة الثانية في خطة العلاج كانت عمل القسطرة العلاجية والتي تكللت بنجاح، حيث كان يوجد وعاء دموي يجب توجيهه للرئتين لحمل الدم غير المؤكسد (والذي كان يجب معالجته في العملية الأولي التي أجريت عندما كان عمره سنتين)، بعدها تمت مناقشة تكملة خطه العلاج واستكمالها بعملية الفونتان، حيث تمكن الشاب من استعادة صحته، والفضل بذلك يرجع إلى الفريق الطبي المتخصص من الأطباء والجراحين والإمكانيات المتاحة في مدينة «خليفة الطبية».