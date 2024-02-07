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«التنمية الأسرية» تنظم ورشة التأهيل الرقمي لكبار المواطنين

جانب من ورشة التأهيل الرقمي (من المصدر)
8 فبراير 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ورشة الـتأهيل الرقمي الخاصة بكبار المواطنين والمقيمين في مركز جبل حفيت المجتمعي بمدينة العين، والتي تضمنت كيفية إصدار بطاقة «بركتنا» ضمن خدمات وبرامج المؤسسة الرامية إلى إسعاد هذه الفئة المهمة في المجتمع.
تهدف ورشة التأهيل الرقمي إلى بناء قدرات كبار المواطنين في مجالات التقنيات الحديثة والعالم الرقمي، لمواكبة التطورات والاندماج المجتمعي الكامل، بالإضافة إلى استثمار طاقاتهم في المشاركات المجتمعية وغيرها من المشاركات التي تخدم الفرد والوطن، وتعزيز فرص التواصل بين كبار المواطنين وأفراد الأسرة والمجتمع.
وقالت عائشة الكتبي منسق برامج وفعاليات في مؤسسة التنمية الأسرية: «إن المؤسسة تعمل باستمرار على تقديم العديد من الورش المتنوعة في التأهيل الرقمي لكبار المواطنين والمقيمين، وذلك بهدف التمكين المعرفي والرقمي لكبار المواطنين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتصفح الإنترنت، والتعامل مع الأنظمة الرقمية لمواكبة المجتمع والأجيال القادمة كوسيلة لمساعدتهم في التواصل مع الأسرة والأصدقاء، بالإضافة إلى تسهيل وصولهم وحصولهم على الخدمات الاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها بطريقة سهلة وميسرة وزيادة الفرص المتاحة التي تدعم اندماجهم في المجتمع». وأشارت إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي تتناولها ورش التأهيل الرقمي مثل، عالم الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأساسيات استخدام برامج المايكروسوفت (Word، PowerPoint، Excel)، واستخدام تطبيق UAEPASS، الدخول والتسجيل في منصة «تم»، واستخراج بطاقة «بركتنا»، والاستفادة من خدمات الجهات الحكومية في المنصة، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات الهاتف ومنها: الواتساب، السناب شات، والخرائط وغيرها من تطبيقات.

مؤسسة التنمية الأسرية
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