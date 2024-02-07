تحديد «محطات الابتكار» في مستشفيات «الإمارات للخدمات الصحية»

دبي (الاتحاد)

انطلقت في عدد من المنشآت التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، وتستمر على امتداد شهر فبراير الجاري، باعتباره الحدث الأبرز الذي يحتفي بالابتكار والمبتكرين في الدولة.

وأكدت الدكتورة كلثوم البلوشي الرئيس التنفيذي للابتكار، ومدير مركز التدريب والتطوير بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تتبنى نهجاً ثابتاً يهدف إلى تعزيز بيئة الابتكار في كافة القطاعات، وتعميم ثقافتها، وتحفيز المبتكرين والعقول والمواهب لتحقيق المزيد من الإنجازات، وذلك ضمن جهود المؤسسة في دعم توجهات الدولة، وتحقيق استراتيجياتها المستقبلية، مشيراً إلى أن توفير خدمات رعاية صحية مبتكرة ومستدامة تعتبر من أبرز المستهدفات التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها انسجاماً مع رؤية نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071.

وأضافت، أن المؤسسة تؤمن بأهمية التقدم التكنولوجي والابتكار في تحسين خدمات الرعاية الصحية، حيث تعتبر المؤسسة من أوائل الجهات الصحية التي سعت إلى تطبيق أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطب والصحة، مشيرة إلى أن شهر الابتكار يعتبر فرصة لمواصلة تعزيز التوعية بأهمية دفع عجلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية، وتطوير الحلول الابتكارية التي تلبي احتياجات مجتمعنا في مجال الصحة والعناية بالمرضى.



تنمية المهارات

ويشارك اليوم مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله برأس الخيمة بثلاث محطات ابتكارية، تضمنت الأولى توزيع الهدايا الرمزية على المرضى لتسليط الضوء على أهمية الابتكار في تحسين طرق العلاج والخدمات، فيما شملت المحطة الثانية على جلسة تنمية مهارات المبتكر، واستعرضت المحطة الثالثة ابتكارات الموظفين.



معرض مواليد الأفكار المبتكرة

وينظم مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال يوم غد (8 فبراير 2024) معرض«مواليد الأفكار المبتكرة»، ويستعرض 10 مشاريع مبتكرة تم اختيارها للتنفيذ على أرض الواقع، كما تشمل الفعاليات جلسة تصنيف الأولوية لتنفيذ الأفكار المبتكرة وتكريم المشاركين.



«كبارنا شبابٌ لا ينضب عطاؤهم»

وتحت شعار «كبارنا شبابٌ لا ينضب عطاؤهم»، يقوم مستشفى خورفكان بإطلاق مبادرة في 19 من فبراير الجاري بهدف تكريم ودعم المسنين في المجتمع، وتتضمن الفعاليات جلسات حول الاستشراف الاستراتيجي والمستشفى الذكي، و«ونقرة واحدة... رموز الطوارئ»، وفعالية «التفكير خارج الصندوق»، بالإضافة إلى فعاليات تفاعلية لرفع الوعي حول التفكير الإبداعي.



حزمة فعاليات

ويقدم مستشفى الفجيرة في 20 من الشهر الحالي مجموعة من الفعاليات التفاعلية للمشاركة المجتمعية في تعزيز جودة الحياة الصحية، بما في ذلك معرض للمشاريع المبتكرة وورش عمل حول الميتافيرس وتسجيل براءات اختراع، حيث تعكس هذه الفعاليات التزام المستشفيات بتطوير الخدمات الصحية، من خلال تشجيع الابتكار وتبني أحدث التقنيات والتكنولوجيا في تطوير منظومة الرعاية الصحية التي توفرها للمتعاملين.



مختبر الابتكار

هذا ويطلق مستشفى الأمل للصحة النفسية في ختام فعاليات محطات الابتكار «مختبر الأمل للابتكار» وذلك في 21 من الشهر الحالي، حيث يهدف المختبر إلى تحفيز وتعزيز روح الابتكار وتشجيع الموظفين على تقديم أفكار مبتكرة في مجال تقديم الخدمات الصحية، وشرح الأهداف المرتبطة بمختبر الابتكار، كما سيتم استعراض جهود المستشفى المستمرة في تبني أحدث التكنولوجيا والتقنيات.