«الإمارات للفضاء» تستعرض جهود الدولة في تطوير برنامجها الفضائي

آمنة الكتبي (دبي)

شاركت وكالة الإمارات للفضاء في اجتماعات الدورة الحادية والستين للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية «كوبوس» في فيينا، حيث استعرضت أبرز إنجازات قطاع الفضاء الإماراتي، وذلك عبر تسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير برنامجها الفضائي.

وتطرقت خديجة راشد الظنحاني، أخصائي أبحاث استراتيجية في وكالة الإمارات للفضاء إلى مبادرة «قمة قادة الفضاء للمناخ»، ومؤتمر «الفضاء من أجل الاستدامة»، التي نظمتها الوكالة على هامش مؤتمر الأطراف كوب 28، بالإضافة إلى مشاريع الإمارات الاستكشافية مثل مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ومشروع البوابة القمرية، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مجال الفضاء، وضمان التنمية المستدامة لتكنولوجيا الفضاء.⁣⁣⁣

كما قدم سلطان محمد الزيدي، مهندس أول تطوير مشاريع الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء، عرضاً تقنياً ناقش خلاله استخدام تكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وسلط الضوء على مشروع مجمع البيانات الفضائية، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية من خلال مبادرات البرنامج الأساسية مثل مركز البيانات العلمية مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وبرنامج ساس للتطبيقات الفضائية، ومنصة تحليل البيانات الفضائية.

كما تنظم وكالة الإمارات للفضاء 10 فبراير لمدة يومين ورشة عمل بعنوان «تصميم الحمولات» تحت شعار «الفضاء من أجل كوكب الأرض» بالتعاون مع شركة Metavisionaries وشركة Space Applications Services، بالإضافة إلى معهد بوتنر للأبحاث بجامعة أكسفورد، حيث تركز الورشة على كيفية الاستفادة من البيئة الفضائية، خاصة في المدار الأرضي المنخفض لتعزيز استكشاف الفضاء وتحسين جودة الحياة على الأرض.

وتناقش الدورة موضوعات عدة تخص تصميم المركبة الفضائية وحمولة المهمات، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وتصميم المهام الفضائية، واقتصاد الفضاء الحديث، كما سيتاح للمشاركين فرصة الاستفادة من خبراء في مجال الفضاء لمناقشة أهمية الفضاء في الاستكشافات والتحديات التي تواجه أبحاثه، وتعزيز مستويات الاستعداد التكنولوجي.