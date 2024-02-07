تعاون بين جامعة خليفة و«سلال»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسلال للغذاء والتكنولوجيا، المختصة في إنتاج الأغذية الزراعية التكنولوجية، أمس، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز مشترك للتميز في الروبوتات والأتمتة الزراعية، حيث ستساهم هذه الشراكة في تعزيز الاستفادة من الروبوتات والأتمتة الرامية إلى تحويل قطاع الزراعة في دولة الإمارات.

ومثَّل جامعة خليفة في التوقيع على مذكرة التفاهم الدكتور سير جون أورايلي، رئيس الجامعة، بينما وقّع من طرف شركة سلال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي للشركة. ووفقاً لمذكرة التفاهم، تهدف هذه الشراكة إلى تأسيس مركز بحثي مشترك تحت مسمى «مركز التميز في الروبوتات والأتمتة الزراعية»، بهدف تحفيز الابتكار في الروبوتات والأتمتة الزراعية وتبادل المصادر والمعرفة التقنية.