منخفض جوي على الدولة من الأحد إلى الخميس

إبراهيم سليم (أوظبي)

شهدت الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى انخفاض بدرجات الحرارة، إذ بلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة أمس، 4.5 درجة مئوية في جبل جيس «رأس الخيمة» الساعة 00:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وساد طقس غائم جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، خاصةً جنوباً، ومغبر أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة أحياناً، خاصة على البحر وشمالاً، والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عُمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، خاصة جنوباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة أحياناً على البحر، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في عمق الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

فيما يتوقع أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة، خاصة شمالاً وشرقاً، رطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة وتنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان. ومن المتوقع أن يكون طقس السبت صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة جوية على الدولة، خلال الفترة من الأحد 11 فبراير إلى الثلاثاء 13 فبراير، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي، مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتياراً هوائياً غربياً مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب.