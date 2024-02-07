الإمارات تشارك في اجتماع إدارة المعلومات الجغرافية المكانية

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية في الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة في الفترة الممتدة من 4 إلى 8 فبراير، بمشاركة 14 وفداً عربياً وعدد من المسؤولين من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية، إلى جانب مجموعة بارزة من الخبراء الدوليين في مجال إدارة المعلومات الجغرافية المكانية.

وترأس وفد الدولة في المؤتمر الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة المركز، وأكد خلال كلمته في الاجتماع الرئيسي على أهمية تبادل الخبرات والممارسات في مجال إدارة المعلومات الجغرافية المكانية بين الدول الأعضاء، وإتاحة الفرصة للاطلاع على تجارب الهيئات الإقليمية والدولية المختصة في هذا المجال.

كما تطرق إلى دور المركز ومسؤولياته في الإشراف على إدارة وتنظيم قطاع المعلومات الجغرافية المكانية بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تنسيق الجهود والإجراءات والسياسات المتعلقة بالمعلومات الجغرافية المكانية مع كافة الجهات المعنية، وكذلك العمل على توحيد المقاييس والمعايير والمواصفات والإجراءات، ومن ثم بناء وتطوير وإدارة البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية المكانية، وذلك لتعزيز عملية صنع القرار، وتمكين مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

وأشار إلى أهمية المشاريع المتعلقة بمجال المعلومات الجغرافية المكانية التي أطلقتها دولة الإمارات، بما فيها إصدار الخريطة الرسمية العامة لدولة الإمارات باللغتين العربية والإنجليزية، وإصدار الأطلس الوطني وفهرس المعالم الجغرافية.