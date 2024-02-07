سعود بن صقر يستقبل سفير المجر

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، كاروي باناش، سفير جمهورية المجر لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب سموه، بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المتينة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

من جانبه عبر السفير كاروي باناش، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين.