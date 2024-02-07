الإمارات: دعم جهود الصومال لإنجاز المصالحة وتحقيق الاستقرار

أبوظبي (وام)

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة أبوظبي، الاجتماع الخامس للمجموعة الخماسية «مجموعة التشاور الصومالية» (QUINT)، بمشاركة ممثلين من دولة الإمارات ودولة قطر والجمهورية التركية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ورحبت دول المجموعة بمشاركة فخامة الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية في الاجتماع الذي عقد تحت عنوان «متحدون من أجل صومال أكثر ازدهاراً».

وناقشت المجموعة الوضع الراهن في الصومال وخاصة القضايا الأمنية والسياسية والإنسانية، كما استعرضت سبل دعمه في مسعاه نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية من خلال خريطة طريق استراتيجية شاملة لعام 2024، وكذلك أهدافه الأخرى على المدى البعيد.

وأكد المشاركون في الاجتماع دعمهم لحكومة الصومال وتأييدهم لجهودها في إنجاز المصالحة الوطنية لتحقيق الاستقرار، مشددين على الحاجة إلى تكاتف الجهود وأهمية التنسيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «الإيغاد» والاتحاد الافريقي لضمان الأمن في منطقة القرن الافريقي، وتعزيز الحوار والدبلوماسية.

وناقش الحضور، التقدم الذي أحرزه المجلس الاستشاري الوطني والقادة السياسيون في الصومال، وشددوا على أهمية إنجاز عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة المواطنين الصوماليين، وبحثوا جهود الصومال التي أسهمت بشكل كبير وفعال في المحافل الإقليمية والدولية من خلال الانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا.

وتم الاطلاع خلال الاجتماع على الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الصومال لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية.

وتقدم المشاركون في ختام الاجتماع، بالشكر والتقدير لدولة الإمارات على الاستضافة وتقرر عقد الاجتماع السادس للمجموعة في لندن.