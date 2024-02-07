سفير كوت ديفوار يبحث مع «الهلال» تعزيز مبادرات «الهيئة» في بلاده

أبوظبي (وام)

استعرض معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مع فاكابا ديابي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى الدولة، بمقر «الهيئة»، أمس، الأوضاع الإنسانية في كوت ديفوار. وأعرب السفير عن رغبة بلاده في تعزيز المبادرات الإنسانية والتنموية للهلال الأحمر الإماراتي على الساحة الأفوارية خاصة في المجالات الصحية والتعليمية، كما أعرب عن تطلعه إلى الاستفادة من مبادرة مشروع حفظ النعم التابع للهيئة ونقل التجربة وتنفيذها في بلاده.

وأكد الدكتور حمدان المزروعي، خلال اللقاء، أن الإمارات كانت وستظل عوناً للأشقاء والأصدقاء في كل مكان، وأن العمل الإنساني نهج ثابت ومتأصل في نفوس أبناء الإمارات، غرسه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويتعزز حالياً بمبادرات ودعم القيادة الرشيدة للدولة.

وقال، إن هيئة الهلال الأحمر تسعى دائماً لتكون عوناً للأشقاء والأصدقاء من دون النظر لأجناسهم وأعراقهم ومعتقداتهم، وهذا مبدأ ثابت في توجه هيئتنا الوطنية بقيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس «الهيئة»، مؤكداً اهتمام سموه بالأوضاع الإنسانية في القارة الأفريقية ومتابعته الحثيثة لها، مشيراً إلى توجيهات سموه الدائمة ببذل المزيد من الجهود لتعزيز استجابة الهيئة الإنسانية، والوقوف بجانب الشعوب التي تواجه ظروفاً إنسانية صعبة.

من جانبه، أكد فاكابا ديابي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى الدولة أهمية الدور التنموي والإنساني لهيئة الهلال الأحمر في القارة الأفريقية.