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«خليفة للتقانات الحيوية» يستعرض طرق الحفاظ على شجرة الغاف

«خليفة للتقانات الحيوية» يستعرض طرق الحفاظ على شجرة الغاف
8 فبراير 2024 01:18

العين (وام)

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نظم مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، أمس، يوماً علمياً حول شجرة الغاف، وذلك بالمبنى الهلالي في جامعة الإمارات.
وقال البروفيسور خالد أميري، مدير المركز: «يأتي تنظيم هذا اليوم انسجاماً مع إعلان عام 2024 (عام الاستدامة) امتداداً لعام 2023، وذلك سعياً للتعلم والاستفادة من الدروس والخبرات والنجاحات المحققة خلال عام 2023، موضحاً أن هذا اليوم يأتي انطلاقاً من حرص المركز على المساهمة في تعزيز تحقيق مبادرات الدولة في مجال الاستدامة وكذلك لأهمية شجرة الغاف التي تعتبر الشجرة الوطنية ورمزاً لمبدأ الاستدامة، كما أنها تعتبر متجذرة بعمق في النسيج الثقافي والبيئي للبيئات الصحراوية، وتعتبر من أهم النباتات المتكيفة مع التغيرات المناخية».

شجرة الغاف
الغاف
الإمارات
أشجار الغاف
مركز خليفة للهندسة الوراثية
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