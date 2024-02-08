3.8 درجة الحرارة في جبل جيس

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، وهي: 3.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عبر منصة "x".

#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 3.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_lowest temperature recorded over the country today morning was 3.8 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 00:30 UAE Local time pic.twitter.com/wvntmu2LeM — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 8, 2024