الجمعة 9 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكم العام لغرينادا بذكرى استقلال بلادها

رئيس الدولة ونائباه
8 فبراير 2024 09:02

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة سيسيل لاغريناد الحاكم العام لغرينادا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة سيسيل لاغريناد الحاكم العام لغرينادا.

أخبار ذات صلة
برعاية وحضور محمد بن راشد.. «صناع الأمل» تكشف عن تفاصيل الحفل الختامي لتكريم بطل المبادرة
أستراليا تستضيف أولى فعاليات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ديكون ميتشل رئيس وزراء غرينادا.

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
غرينادا
محمد بن راشد
آخر الأخبار
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز"
اقتصاد
حسام الملحم المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"9 ياردز كومينيكشنز" لـ"الاتحاد": التخطيط الجيد أساس النجاح
اليوم 11:57
جهود الوساطة الإماراتية تنجح في اتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
الأخبار العالمية
جهود الوساطة الإماراتية تنجح في اتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 11:49
الجزيرة يتفوق على الرائد السعودي في «التجريبية»
الرياضة
الجزيرة يتفوق على الرائد السعودي في «التجريبية»
اليوم 12:30
منتخب السيدات يهزم العراق في «الودية الأولى»
الرياضة
منتخب السيدات يهزم العراق في «الودية الأولى»
اليوم 12:00
اعتماد مدينة الشيخ خليفة الطبية مركزاً للتميز في جراحة القلب للأطفال
علوم الدار
اعتماد مدينة الشيخ خليفة الطبية مركزاً للتميز في جراحة القلب للأطفال
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©