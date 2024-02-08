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رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين مدير عام للهيئة العامة للرياضة

رئيس الدولة
8 فبراير 2024 10:12

  • أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين غانم مبارك راشد الهاجري، مديراً عاماً للهيئة العامة للرياضة.

    ولدى الهاجري خبرة عملية تفوق 30 سنة، حيث شغل عدداً من المناصب في مجالات مختلفة، منها منصب مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، ومناصب أخرى في القطاع المصرفي، كما شارك في عضوية عدد من المجالس واللجان الرياضية بالدولة، منها: مجلس التنسيق الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد كرة اليد، ومجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة، واللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم.

    ويحمل الهاجري، درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وبكالوريوس الدراسات الدولية.

     

    رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين مدير عام للهيئة العامة للرياضة

 

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