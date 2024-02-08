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رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين وتطورات الأزمة في غزة

رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين وتطورات الأزمة في غزة
8 فبراير 2024 15:42

 تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اتصالاً هاتفياً، من معالي أولاف شولتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
كما تطرق الاتصال، إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها مستجدات الأزمة في قطاع غزة وضرورة توفير الحماية للمدنيين في القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة.
وأكد الجانبان، أهمية تكثيف الجهود لمنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة، إضافة إلى إيجاد أفق للسلام القائم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي الذي يصب في مصلحة الجميع.

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