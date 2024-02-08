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أنور قرقاش يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

أنور قرقاش يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن
8 فبراير 2024 19:00

التقى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وبحث معه مستجدات الأزمة اليمنية والجهود الرامية إلى إيجاد حل مستدام ينهي المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، خلال اللقاء، دعم دولة الإمارات للجهود الدولية المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية وتداعياتها على استقرار المنطقة، مثمناً الدور الحيوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في هذا الصدد.
وفي سياق متصل، عبر معاليه عن القلق البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر وأهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.
من جانبه، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الشأن اليمني ومباحثاته مع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية كافة.
حضر اللقاء محمد حمد الزعابي، سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية.

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المصدر: وام
أنور قرقاش
المبعوث الأممي
اليمن
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