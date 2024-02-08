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علوم الدار

ألعاب الفيديو تعزز مفاهيم الاستدامة لدى الشباب

ألعاب الفيديو تعزز مفاهيم الاستدامة لدى الشباب
9 فبراير 2024 01:34

العين (الاتحاد)

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ضمن فعاليات «الإمارات تبتكر» 2024، نظم قسم اللغات والآداب بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات ورشة عمل بعنوان «أقلمة ألعاب الفيديو من الترجمة إلى الترفيه نحو مستقبل مستدام»، بهدف تعزيز مفهومي الابتكار والاستدامة لدى الطلبة.
وأوضحت الدكتورة موزة الطنيجي، رئيسة قسم اللغات والآداب، أن استخدام ألعاب الفيديو لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة مبادرة مهمة تهدف إلى نشر ثقافة الاستدامة بين الشباب بشكل مبتكر، ما يُسهم في تقليل المشاكل البيئية ويشجعهم على اقتراح حلول فعّالة لها.
وقال الدكتور محمد البطاينة، أستاذ مشارك في برنامج دراسات الترجمة: إن أقلمة الألعاب لا تنحصر في الجانب اللغوي، بل تمتدّ لتشمل التكيّف مع السياقات الثقافية المحلية، ما يستلزم فهماً عميقاً للثقافة المُستهدفة وإعادة صياغة المحتوى بطريقة تحترم وتُبرز هذه الثقافة بشكل إيجابي.

ألعاب الفيديو
الألعاب الإلكترونية
الاستدامة
الإمارات تبتكر
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