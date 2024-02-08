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علوم الدار

217 شمعة أضاءتها «أمنية» في الأردن العالم الماضي

217 شمعة أضاءتها «أمنية» في الأردن العالم الماضي
9 فبراير 2024 01:34

أبوظبي (وام)

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بالتعاون مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في عمّان، نجحت مؤسسة «تحقيق أمنية»، العام الماضي في إسعاد 217 طفلاً وطفلة من المُصابين بأمراض السرطان في الأردن، وإضاءة شمعة الأمل في قلوبهم، وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: نفتخر بشراكتنا الإنسانية مع مؤسسة ومركز الحسين للسرطان التي بدأت عام 2014، وأصبحت من المراكز الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في تقديم الرعاية الشاملة لمرضى السرطان، ونتطلّع قدماً إلى الاستمرار في هذا التعاون المثمر الذي ينعكس بشكل إيجابي مُباشر على الأطفال المُصابين بأمراض سرطانية تُهدّد حياتهم. وتنوعت أمنيات الأطفال بين الحصول على أحدث الأجهزة والألعاب الإلكترونية، وغرف النوم، والدراجات الهوائية، وكاميرات التصوير الحديثة، وآلة البيانو، ومنزل ألعاب، وحضور دروس في الرسم.

مؤسسة تحقيق أمنية
الأردن
تحقيق أمنية
الإمارات
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