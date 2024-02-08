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حمدان بن زايد يتوج الفائزين بمزاينة الإبل في مهرجان الظفرة

حمدان بن زايد يتوج الفائزين بمزاينة الإبل في مهرجان الظفرة
8 فبراير 2024 21:39

توج سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مساء اليوم الفائزين بشوطي الظفرة "الجمل 20" للمحليات والمجاهيم برمز "الكتاره"، في ختام منافسات وفعاليات مهرجان الظفرة بدورته السابعة عشرة ضمن موسم مزاينات الإبل في أبوظبي، والذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

أسفرت النتائج عن فوز الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول في شوط الظفرة للمحليات، فيما حصل ساري بلوش براك المزروعي على المركز الأول في شوط الظفرة للمجاهيم.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم كل الفعاليات التراثية، ومنها مهرجان الظفرة وترسيخ ثقافة المهرجانات التراثية التي تعد وسيلة مهمة لتعليم الأجيال وصون التراث والمحافظة على العادات والتقاليد الأصيلة التي تعتبر رصيداً حضارياً وإنسانياً للإمارات أمام العالم.

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  • وهنأ سموه الفائزين بشوطي الظفرة للمحليات والمجاهيم في النسخة الحالية من المهرجان وتمنى لهم التوفيق والنجاح في تعزيز مسيرة التراث والمحافظة على سلالات الإبل الأصيلة، مشيداً سموه بمشاركة أبناء الإمارات ودول الخليج العربي في هذا الحدث المميز وحرصهم على تعليم أبنائهم وأحفادهم هذا الموروث التراثي الأصيل.

ووجه سموه الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وكافة الشركاء والداعمين ولجان التحكيم واللجان العاملة، على ما بذلوه من جهود كبيرة لإخراج المهرجان بصورة متكاملة وظهوره بهذا المستوى الراقي وترسيخ فعالياته والوصول به إلى هذه الدرجة من التطور والتجدد والتميز.

من جهتهم، عبر الفائزون عن سعادتهم بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وشكرهم وتقديرهم لدعم سموه للمحافظة على التراث الذي كان له كبير الأثر في إنجاح المهرجان، مشيدين بدعم القيادة الرشيدة للمهرجان الذي أصبح من أكثر الفعاليات التراثية نجاحاً في المنطقة.

حضر مراسم التتويج، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة وكبار ملاك الإبل.

المصدر: وام
حمدان بن زايد
مزاينة الإبل
مهرجان الظفرة
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