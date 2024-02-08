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«كهرباء الشارقة»: 76 برنامجاً للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة والمياه

«كهرباء الشارقة»: 76 برنامجاً للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة والمياه
9 فبراير 2024 01:33

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، سلسلة من ورش التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والاستخدام الأمثل لهما بلغت أكثر من 76 ورشة وفعالية، استفاد منها 17423 من طلاب وطالبات المدارس وفئات المجتمع الأخرى، خلال عام 2023، وذلك تعزيزاً لدور الهيئة رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وحثهم على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه، إضافة إلى تعزيز معرفتهم حول أحدث التقنيات والأنظمة المبتكرة في هذا المجال.
وأكد راشد المرزوقي، نائب مدير إدارة الترشيد، أن الهيئة تعمل على تنظيم ورش وحملات توعية بهدف ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات، وتستهدف جميع فئات المجتمع، وذلك في إطار استراتيجيتها المتكاملة لمجتمع واعٍ ومستدام، والحفاظ على الموارد الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة. وأوضح أن الهيئة تتبنى خطة توعية متكاملة لرفع وعي أفراد المجتمع في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والماء، ليصبح سلوكاً يومياً من خلال تنظيم برامج وورشة عمل تناسب مختلف الفئات، وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الجهات وتوسيع مجالاتها بما ينعكس إيجاباً على المجتمع، وبما يعزز التطلعات، ويسهم في نشر الوعي المجتمعي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة.
وأشار إلى أن الورش والبرامج والأنشطة التي نظمتها الهيئة، خلال عام 2023، ساهمت في تعزيز قدرات المشاركين من طلاب وطالبات المدارس وربات البيوت والجمهور العام في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المنازل وداخل المنشآت وخارجها، للحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها للأجيال القادمة، وتم تنظيم الورش وبرامج التوعية ضمن مبادرات مختلفة تضمنت ورش «أجيال الغد»، و«منازل الترشيد»، و«ترشيدك بيدك»، و«كوني مرشدة»، والاستدامة البيئية والإمارات تبتكر، وترشيد أطفال سيوا، ومشروع رواد الطاقة النظيفة، ومخيم سيوا الصيفي، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الفعاليات والمهرجانات مثل مهرجان الضواحي والقرى والشارقة تشرق بفعالياتها، وغيرها من الفعاليات.

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هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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