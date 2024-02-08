«تدوير» تطلق استراتيجيتها الجديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «تدوير»، شركة أبوظبي لإدارة النفايات، أمس، هويتها الجديدة تحت مسمى «مجموعة تدوير»، وكشفت عن استراتيجيتها الجديدة الرامية إلى إحداث تغيير جذري في إدارة النفايات واستخلاص القيمة منها وإرساء معايير جديدة في نهج الاقتصاد الدائري. وتشمل الاستراتيجية الجديدة، خريطة طريق لتحقيق مستهدفات المجموعة في تحويل 80% من نفايات إمارة أبوظبي بعيداً عن مكبّات النفايات بحلول عام 2030.

وركزت «مجموعة تدوير» منذ انضمامها إلى مجموعة شركات الطاقة والمرافق التابعة لـ«القابضة»، جهودها على استخلاص القيمة من النفايات إيماناً منها بأن النفايات هي مورد لاستدامة الحياة وعنصر أساسي في الاقتصاد الدائري.

وبجانب التزامها بالحفاظ على المظهر العام للإمارة وتحويل النفايات إلى موارد، وضعت «مجموعة تدوير» أيضاً أهدافاً دولية طموحة، حيث تسعى جاهدةً للتركيز بشكل أكبر على بناء الشراكات، وقد نجحت في إبرام العديد من منها وقامت بتوسيع محفظتها وضم شركاء عالميين لدعم أهدافها في تحقيق الإدارة المستدامة للنفايات خارج دولة الإمارات.

وقال علي الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «تسعى (تدوير) باستمرار إلى تقديم أفكار جديدة وتعزيز التزامها بتحقيق الاستدامة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية في هذا المجال، حيث نؤمن بأن النفايات لا تمثل تحدياً يجب إدارته فحسب بل هي فرصة لتهيئة مستقبل مستدام للأجيال القادمة، كما تساهم في دعم الاقتصاد الدائري من خلال إرساء معايير جديدة وتبني نهج الابتكار في هذا المجال بهدف تشجيع المجتمع على تغيير مفاهيمه حول النفايات وتعزيز استعداده لاستيعاب التحول الذي يسعى هذا القطاع إلى تحقيقه». وتستند استراتيجية الشركة وهويتها الجديدة على الإنجازات التي حققتها «تدوير» في عام 2023، بما في ذلك الاتفاقيات المتعددة التي أبرمتها مع العديد من الشركات المحلية والدولية.

كما تم مؤخراً توقيع شراكات استراتيجية كبرى مع العديد من حكومات الدول مثل المملكة الأردنية الهاشمية وإمبراطورية اليابان وجمهورية أوزبكستان، مساهمةً منها في تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية لدولة الإمارات مع هذه الدول وإرساء القواعد الراسخة لطرح نهجها المتقدم في الأسواق الجديدة. وشهدت «تدوير» في عام 2023 إطلاق مشاريع مبتكرة عدة وعقد شراكات استراتيجية مهمة، ما ساهم في تعزيز إيمانها بالدور الرئيسي للتكنولوجيا المتقدمة في تحقيق مستقبل مستدام، إضافة إلى ذلك تقوم «تدوير» حالياً ببناء واحدة من أكبر محطات تحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة، كما تعمل على استكشاف الفرص المتاحة في استخدام التقنيات الناشئة مثل تحويل النفايات إلى وقود مستدام للطائرات وغيرها.

وعقدت «تدوير» شراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة لإطلاق مبادرة عالمية تحت شعار «صفر نفايات»، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28 بهدف توحيد جهود دول العالم وتعزيزها في مجال إزالة الكربون الناتج عن قطاع النفايات.

وانتقلت «مجموعة تدوير» مؤخراً إلى مقرها الرئيسي الجديد في مجمع الوزارات بمتنزه خليفة، والذي يتميز بتصميم عصري يتضمن مكاتب تفاعلية حديثة ومرافق صديقة للبيئة ومساحات مخصصة لتعزيز التعاون والعمل الجماعي بين الموظفين، إضافة إلى توافر تقنيات متقدمة للتخلص من النفايات.