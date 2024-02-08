100 وزير عربي يشاركون في القمة العالمية للحكومات

دبي (الاتحاد)

تشهد القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد في دبي، خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، ارتفاعاً ملحوظاً في المشاركات العربية، حجماً ونوعاً، ما يدل على تزايد الاهتمام من مختلف الدول والحكومات العربية على الوجود الفاعل في هذا الحدث العالمي الضخم الذي بات يمثل منصة من أهم المنصات الدولية لاستشراف وتصميم توجهات المستقبل في مختلف المجالات المؤثرة في حياة المجتمعات، حيث يشارك في أعمال القمة أكثر من 100 وزير عربي في مقدمتهم معالي وزراء المالية، ووزراء الشباب، ووزراء الصحة، ووزراء الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزراء التنمية الإدارية، ورؤساء أجهزة التطوير الحكومي.

ومع حرص عدد أكبر من الدول العربية على المشاركة في القمة، وتمثيل حكوماتها بوفود رفيعة المستوى، أصبحت القمة تحظى بمشاركات نوعية من قطاعات أوسع عربياً، سواء على مستوى المنظمات والمؤسسات والشركات، ما يعكس الأهمية الخاصة للأجندة التي تطرحها القمة وتأثيرها على إحداث التغيير الإيجابي في كل مناحي الحياة بالمنطقة، كما تجسد حرص القمة على تبني نقاشات تنهض بتنمية المنطقة وازدهارها وتلبي تطلعات شعوبها.

وتتميز القمة في دورتها الحالية بمشاركة عربية أوسع على مستوى القادة والوزراء والمسؤولين الحكوميين، وتضم قائمة أبرز الوزراء والمسؤولين العرب المشاركين في جلسات رئيسة خلال القمة: معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، ومعالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، ومعالي أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، ومعالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المغرب، ومعالي أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، ومعالي الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة في البحرين، ومعالي محمد عبد الله الجدعان، وزير المالية في السعودية، ومعالي نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، ومعالي طيف سامي محمد، وزير المالية في العراق، ومعالي بيحي إيمان عجي، وزير المالية في الصومال، ومعالي الدكتور محمد العسعس، وزير المالية في الأردن، ومعالي فهد الجار الله، وزير المالية في الكويت، ومعالي محمد المعيط، وزير المالية في مصر، ومعالي علي الكواري، وزير المالية في قطر، ومعالي الدكتور يوسف خليل، وزير المالية في لبنان، ومعالي سهام البوغديري نمصية، وزير المالية في تونس، ومعالي إسلمو ولد محمد إمبادي، وزير المالية في موريتانيا، ومعالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.